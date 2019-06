Slagen Samuelsen ryger ud: Det har ikke været en festaften

En af valgets helt store overraskelser er, at den siddende udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), ikke er blevet genvalgt til Folketinget.

Det viser den endelige optælling af valgresultatet natten til torsdag, hvor regeringspartiet går fra 7,5 procent af stemmerne til blot 2,3.

Dermed har Liberal Alliance fået et elendigt valg og står til at miste flere profiler, da partiet har mistet ni af sine hidtidige 13 mandater og ender på kun fire.

- Nu vil vi lige afvente finoptællingen hen over natten og konkludere på det i morgen. Men nej, det har ikke været nogen festaften, siger Anders Samuelsen i partilederrunden natten til torsdag.

Selv om han tilsyneladende sætter sin lid til finoptællingen, står det klart, at han ryger ud af Folketinget.

- Nu vil jeg lige konkludere på, om jeg er en del af det. Ellers kan jeg altid gå ind i det som politisk kommentator, det er der jo så mange, der har gjort før, siger han med et smil.

Dertil var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) hurtig i replikken.

- Så får du også meget mere sendetid, siger Løkke.

- Det kan man jo få et godt liv ud af, lyder det fra Samuelsen.

Liberal Alliance får fire mandater i Folketinget, hvilket gør partiet til det mindste sammen med Nye Borgerlige, der kom på tinge for første gang.

De seneste to og et halvt år har LA været i regering for første gang i partiets historie. Det har været en turbulent tid, hvor Anders Samuelsens parti opgav topskattelettelser, som han stod hårdt på.

I december 2017 var VLAK-regeringen tæt på at gå i opløsning, fordi Liberal Alliance truede med ikke at stemme for egen finanslov.

Foruden Samuelsen mister partiet en række profiler.

Finans- og udlændingeordfører, Joachim B. Olsen, ryger ud, da partiet mister sit ene mandat i Københavns Omegns Storkreds, hvor han er opstillet.

Partiets gruppeformand og politiske ordfører, Christina Egelund, ryger også ud, da Liberal Alliance mister sit mandat i Nordjyllands Storkreds, hvor hun er opstillet.

Beskæftigelsesordfører Laura Lindahl (LA) ser også ud til at være færdig i Folketinget, da partiet mister sit mandat i Sjællands Storkreds. Hun kan dog blive reddet af finoptællingen torsdag.

Alt i alt er det noget af en nedsmeltning for partiet.

- Lige nu var vinden ikke til en klar borgerlig, liberal profil, og vi har taget vand ind, sådan er det, så må man få rebet sejlene. Sådan er det, det tror jeg mange har prøvet herinde, siger Anders Samuelsen.

Mette Bock, Samuelsens søster, forlod Folketinget for at søge opstilling til EU-Parlamentet for halvanden uge siden, men Liberal Alliance fik ikke et mandat.