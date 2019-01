Skuffet Uffe Elbæk: Forskel på S og V er nuancer i gråt

Alternativet kan sidde med de afgørende mandater, når regeringen skal sammensættes efter valget til Folketinget senere i år.

Partiets leder, Uffe Elbæk, har dog svært ved at se forskel på en regering, der har enten Venstres formand, nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, eller Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som frontfigur.

- Jeg må bare sige, at med mit hoved kan jeg ikke se den store forskel, siger Uffe Elbæk i et interview med Politiken.

Alternativets leder, der sidste år selv meldte sig som statsministerkandidat, kalder det "nuancer i gråt til forskel", om Venstre eller Socialdemokratiet får magten. Og det er bestemt ikke ment som en ros.

Uffe Elbæk er ikke mindst skuffet over Socialdemokratiet, som han med egne ord tidligere har haft "et forhold grænsende til det romantiske til".

- Jeg hører bare ikke et Socialdemokrati, der går ud og siger, at det er helt uacceptabelt at se den voksende fattigdom blandt børn, uagtet om de er hvide eller brune, siger han til Politiken.

- At når de kommer til magten, vil de løfte de socialt udsatte familier, uagtet hvilket postnummer de bor i.

- Hvis Svend Auken (tidligere S-formand og miljøminister, red.) havde levet i dag og kigget på den her klimakrise, havde han ikke accepteret tre havvindmølleparker. Han ville have sagt, at vi skal da mindst have ti. Det er da fuldstændig uambitiøst, siger Uffe Elbæk.

Alternativet har flere gange tidligere meddelt, at partiet er klar til at vælte en socialdemokratisk ledet regering, hvis den ikke lever op til blandt andet målene på klimaområdet.

Den holdning holder Uffe Elbæk fast i.

- Vi vil ikke holde hånden under nogen regering. Og det vil vi ikke, fordi klimaforandringerne kræver dybe radikale forandringer. En erkendelse, som desværre ikke præger hverken S' eller V's politik i dag, siger han.

Næste valg til Folketinget finder sted senest 17. juni.