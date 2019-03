Skudangreb på rival koster rocker 12 års fængsel

Anklagemyndigheden krævede 20 års fængsel for drabsforsøg, men ungt Bandidos-medlem endte med 12.

I 2017 brød voldelige sammenstød mellem rockergrupperne Bandidos og Satudarah ud flere steder i landet.

Fredag satte Retten i Næstved et foreløbigt punktum i en større sag, hvor en ung mand med tilknytning til Satudarah blev ramt af skud i mave, arme og ben.

En 27-årig mand - Jim-Bo Poulsen der på daværende tidspunkt var prøvemedlem i Bandidos - blev kendt skyldig i drabsforsøget.

Han blev idømt 12 års fængsel ved Retten i Næstved, oplyser senioranklager Mariam Khalil, der mødte i retten.

Retten lagde vægt på, at drabsforsøget var foregået som led i en bandekonflikt. Det betyder, at straffen kan stige til det dobbelte.

Anklageren gik oprindeligt efter, at manden skulle have 20 års fængsel på grund af flere forhold og ved at bruge den såkaldte bandeparagraf.

- Jeg vil godt indrømme, at det var lidt højt sat, siger Mariam Khalil.

I anklageskriftet står der, at offeret - en ung mand, der nu er 25 år - var i overhængende livsfare efter angrebet 13. november 2017.

Efter angrebet meddelte Sydsjælland- og Lolland Falsters politi, at der også var en hund, der blev skudt. Den døde, men det blev der ikke rejst tiltale for.

Jim-Bo Poulsen ankede sin dom til frifindelse. Ud over ham var også to andre mænd med tilknytning til Bandidos tiltalt i sagen.

Kenneth Bech Simonsen blev frikendt for drabsforsøg, men idømt fire års fængsel for besiddelse af en maskinpistol af mærket Husqvarna.

Hvad angår den sidste person, Kristian Beck Hansen, blev forholdet om drabsforsøg afvist af retten på grund af en fejl i anklageskriftet.

Den afgørelse har mandens forsvarer, Michael Juul Eriksen, anket til landsretten. Han mener, at der burde været sket frifindelse.

Når retten laver en afvisning af et forhold i anklageskriftet betyder det, at den ikke tager stilling til skyldsspørgsmålet.

Det giver anklagemyndigheden mulighed for at rejse tiltalen om drabsforsøg på ny, hvilket Mariam Khalil har gjort.

Kristian Beck Hansen, der angiveligt har haft en højtstående stilling i gruppens lokale afdeling, blev kendt skyldig i levering af 75 kilo hash til videresalg.

Det kostede ham 2,5 års fængsel og en konfiskation af en større pengesum, oplyser hans forsvarer.