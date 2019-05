Forfatter Asger Schnack har i over 50 år haft fingeren på pulsen i det litterære miljø.

Hvad enten det har været som udgiver på sit eget forlag, eller som da han dannede lyrikkollektivet "Bandet Nul" med digterkollegerne F.P. Jac og Klaus Høeck i 1980.

Torsdag 23. maj fylder Asger Schnack 70 år.

Forfatteren debuterede allerede som digter i 1967 i en alder af 18 år med digtsamlingen "Øjeæbler".

På det tidspunkt var han gymnasieelev. Flere år tidligere havde han sendt en bunke digte ind til Gyldendal, der allerede dengang spottede hans talent.

Men forlaget mente, at han havde godt af at vente nogle år med at blive udgivet.

I 1969 udkom hans første roman "Schweiz".

Siden har han i et sandt arbejdsraseri spyttet over 100 litterære værker ud: digte, romaner, essays og biografier om blandt andre Bob Dylan og Dan Turéll.

- Hovedlinjen for mig har været poesien, og det har drevet værket. Jeg har hele tiden en digtsamling undervejs. Det har jeg altid haft, siger han.

Asger Schnacks seneste digtsamling "Graffiti" udkom i 2017 i anledning af hans 50-års forfatterjubilæum.

Han har modtaget flere prominente legater, blandt andet F.P. Jacs Mindelegat i 2013.

Siden 1970'erne har han både været forlagsredaktør og skabt sine egne forlag. Senest oprettede han i 2014 Asger Schnacks forlag.

I sit virke som forlagsredaktør var han med til at spotte danske digterikoner som Michael Strunge, F.P. Jac og Henrik S. Holck.

Han sad nemlig med, da forfatter og kritikker Poul Borum inviterede til forfattereftermiddage i 1970'erne.

Her var de unge digtere med, og selv om deres talent var lysende klart, kunne Asger Schnack ikke få dem udgivet, da forlagsredaktør Jarl Borgen ikke ville udgive flere debutanter på Borgens Forlag.

- Det var jo vanskeligt for mig, fordi jeg meget gerne ville udgive de tre, siger han.

Asger Schnack vidste, at han måtte holde øje med de unge digtere.

- Det kan man roligt sige. Det var mig, der foreslog og kæmpede for, at de skulle komme frem. Det er ingen hemmelighed, siger han.

Det endte med, at Jarl Borgen overgav sig. Asger Schnack fik dem udgivet på Borgens Forlag i 1978.