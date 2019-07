Skrabet koncept blev stor succes

Mads Krage stod gennem 24 år i spidsen for Netto. Han fik os til at glemme kasserne på gulvet for den billige pris. 13. juli fylder han 75 år.

"Handler du virkelig i Netto".

Der var engang, hvor kun få talte højt om deres indkøb i Netto. Nogle skjulte ligefrem dåsetomaterne og de andre billige varer i poser fra konkurrenterne.

Men selv om det nødig skulle hedde sig, så strømmede kunderne til.

Da Mads Krage i 2005 forlod posten som administrerende direktør efter 24 år, var Netto-kæden tæt på at runde 1000 butikker i Danmark.

Dertil forretninger i Polen og det tidligere Østtyskland.

Mads Krage, som fylder 75 år 13. juli, gjorde discount til hvermands eje og lærte os at se bort fra papkasserne på gulvet og det begrænsede sortiment på hylderne.

- Vi havde to slags rugbrød - der var ikke noget, der hed skiveskåret. Der var et mørkt og et lyst, og de kom på paller, har han for nylig fortalt i et interview med Fødevarewatch.

Den første butik åbnede i 1981 på Godthåbsvej på Frederiksberg. I begyndelsen var konceptet så skrabet, at der ikke var råd til en telefon på kontoret.

Mads Krage måtte fylde lommerne med småmønter og gå over i telefonboksen på den anden side af gaden, når han skulle bestille varer til butikken.

Her var han heller ikke for fin til selv at gribe kosten, hvis gulvet var beskidt.

Siden voksede sortimentet, og Netto udviklede sig til en succes. Men ejeren, Dansk Supermarked, med Herman Salling i spidsen blev aldrig vild med discountkonceptet, har Krage fortalt. Føtex og Bilka var favoritterne.

I dag hedder ejeren Salling Group, og antallet af Netto'er fortsætter med at vokse. Da en ny konceptbutik sidste år skulle åbne på Amager, var Mads Krage med til indvielsen.

- Netto er jo slet ikke discount længere, sagde han senere til Fødevarewatch.

Mads Krage er handelsuddannet og begyndte i Dansk Shell, inden han slog sig på dagligvarehandel. Først i Bilka, hvor han blandt andet var med til at opbygge varehuset i Odense.

Efter de mange år som chef i Netto indledte han en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem.

Virksomheder som Harboes Bryggeri, Thiele, Investeringsforeningen Maj Invest og Fair Trade Danmark nyder i dag godt af hans erfaring.

Mads Krage er gift med tidligere overlærer Lise Krage. Parret bor i lejlighed i Karlslunde, hvor malerierne hænger tæt. Han har en stor samling af malerier udført af malere fra Bornholm og særligt Christiansø.

Favoritten er Henning Køie, som Gudhjem Museum denne sommer viser en udstilling af, og som Mads Krage planlægger at besøge.