Et nyt forsøg, hvor 75 udvalgte folkeskoler i højere grad kan undslippe bindinger og i stedet have mere selvstyre, får en noget blandet modtagelse.

Fra både skolelederne og kommunerne lyder det, at folkeskolen har brug for fælles retning og brede forlig frem for forsøgsordninger.

Hos Skolelederforeningen er formand Claus Hjortdal tilhænger af mere selvstyre.

- Men det skal være med et bredt forlig i Folketinget. Det vil vi gerne tale med en kommende regering om. Vi har ikke brug for endnu en forsøgsordning og flere sidste øjebliksløsninger, siger han.

I kommunernes organisation, KL, siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, at folkeskolen har brug for stabile politiske vilkår at arbejde under.

- De evige forsøgsordninger skaber uenighed på Christiansborg og usikkerhed om retningen, og det er træls, siger han.

Der var ikke flertal for et forsøg med selvstyrende skoler, da en justering af folkeskolereformen blev vedtaget i januar. Det var ellers en del af regeringens udspil til reformen.

Nu vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) så igangsætte et forsøg, der på flere områder ligner - uden at spørge Folketinget.

Forsøget har opbakning fra lærerne, fordi skolerne vil kunne undgå meget af den "unødige styring", de er underlagt i dag. Det siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

- Selvfølgelig skal vi have en fælles folkeskole med fælles beskrivelse af fagene og så videre.

- Men derudover synes vi, at vi skal forsøge at give skolelederne, bestyrelser og personale ansvaret for, hvad der skal satses på på den enkelte skole, siger han.

- Vi tror, at det kan give et langt større ejerskab både fra personale og forældrene, siger Anders Bondo Christensen.

Han understreger, at det dog er helt afgørende, at der er opbakning til forsøget fra kommunerne.

Men i KL ser man hellere, at der arbejdes med samme vilkår for skolerne i hver enkelt kommune.

- Vi er i KL meget bekymrede for tanken om, at man som skole skal kunne reducere sig selv til det, der er inden for skolens fire vægge, og melde sig ud af det fællesskab, man er en del af, siger Thomas Gyldal Petersen (S), der også er borgmester i Herlev.