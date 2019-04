Skoleledere: Politikerne overvurderer de nationale test

Nationale test er bare et af flere redskaber til at vurdere børn i skolerne, beroliger Skolelederforeningen.

De nationale test i folkeskolerne, som skal måle elevernes faglige niveau i blandt andet dansk og matematik, er i årevis blevet overvurderet af både medier og politikere.

Det mener formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

- De er blevet overvurderet ganske alvorligt. Vi har sagt mange gange, at man skal lade være med at tro, at man kan bruge dem til at sige, hvordan folkeskolen er, siger han.

Reaktionen kommer, efter at to forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt netop de nationale test og er kommet frem til, at de giver både forkerte og usikre resultater.

Spørgsmålenes sværhedsgrad justeres løbende i testen, alt efter hvordan den enkelte elev klarer sig. Man kan score mellem 0 og 100 point, men i undersøgelsen har forskerne påvist, at elever, der burde ligge på et middelniveau, lige så godt kunne få enten 16 eller 84 point.

Men det endelige tal, børnene står tilbage med efter prøven, bør ikke være så afgørende, mener Claus Hjortdal. De nationale test er bare et af flere redskaber i skolerne, hvor det også er vigtigt at bruge sin sunde fornuft, fortæller han.

- Man kan ikke reducere det at undervise børn til et enkelt tal. Det har man aldrig skullet, og det vil man aldrig kunne, siger han.

Claus Hjortdal opfordrer til en politisk debat om, hvad testene skal.

Ti gange i løbet af skoletiden skal elever fra 2. til 8. klasse tage de nationale test.