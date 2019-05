Skole fyrede lærervikar fordi pigerne var vilde med ham

En ung mands ønske om at snuse til lærergerningen for at se, om det var noget for ham, strandede sidste efterår, da en skole valgte at fyre ham som timevikar.

Begrundelsen for fyringen var noget usædvanlig: Skolen mente, at han var for ung, og påpegede at pigerne i de ældste klasser var vilde med ham.

Dermed har skolen gjort sig skyldig i forskelsbehandling på grund af alder og køn og skal derfor betale manden en godtgørelse. Det har Ligebehandlingsnævnet for nylig afgjort.

Den unge mand, der er født i 1999, blev i august 2018 ansat som timevikar på en skole. Det gik godt, og såvel skolen som den unge mand var glade for ansættelsen.

Men i november ebbede det ud med tilbud om timer fra skolens side.

- Vi runder nu 3. uge, hvor jeg ikke er blevet indkaldt på arbejde på trods af at stå til rådighed, lød det i en desperat sms fra lærervikaren til skolens viceinspektør den 28. november.

I sms'en understreger han, at han er "enormt glad for både kolleger og elever", men han bemærker også, at han ikke længere har adgang til skolens intranet.

Svaret fra viceinspektøren forbløffede tilkaldevikaren:

- Vi har nok brug for vikarer, der er lidt ældre end dig. Pigerne i de store klasser er vilde med dig og aldersforskellen er jo ikke så stor.

- Vi har derfor prioriteret, at ansætte lidt ældre mennesker.

Og i en senere sms fra viceinspektøren, skrev han:

- Du må bare forstå, at jeg ikke kan have elever fra de ældre klasser, der udtrykker, at de er forelsket i dig, når jeres aldersforskel er så lille.

Viceinspektøren understreger, at vikaren har gjort det godt og tilbyder at skrive ham en god udtalelse, som han kan bruge til at søge job et andet sted.

Vikaren er ikke alene vred over begrundelsen, men også over at skolen ikke gav ham en officiel fyring.

- Alt imens jeg i mellemtiden har siddet i venteposition uden forklaring og uden mulighed for at søge andetsteds, skriver han i en sms.

Den 6. december klagede vikaren til Ligebehandlingsnævnet. Han mente, at skolen havde udsat ham for forskelsbehandling på grund af køn og alder, og desuden udsat ham for sexchikane.

I sin afgørelse afviser nævnet, at han er blevet udsat for sexchikane, men finder, at skolen har udsat ham for forskelsbehandling på grund af køn og alder i forbindelse med fyringen.

Nævnet besluttede, at skolen skal betale vikaren 35.000 kroner i godtgørelse - en afgørelse, som skolen kan vælge at indbringe for domstolene.

Det fremgår ikke af afgørelsen, hvor i landet skolen ligger.