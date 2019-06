Skipper vil trods lille tilbagegang stille krav til Mette F.

Politisk leder Pernille Skipper glæder sig trods alt over, at det ser ud til, at partiet få en lille tilbagegang, da regeringsmagten ser ud til at skifte.

Partiet mister et mandat ifølge DR's prognose og to ifølge TV2's. Prognoserne udregnes på baggrund af de indkomne resultater, meningsmålinger og resultater fra tidligere valg.

I sin valgtale siger Skipper, at der er en række ting, partiet vil kæmpe for, når rød blok skal danne regering.

- Ved sidste valg fik Enhedslisten et historisk godt resultat, vi holdte ikke helt stand denne gang.

- Vi kommer til at bruge dem til at slås for den grønne omstilling, for en ordentlig behandling af mennesker, der har mistet deres arbejde, mennesker, der kommer hertil på flugt, siger hun.

Enhedslisten opnåede sit hidtil bedste valgresultat for fire år siden, da man hentede 7,8 procent af stemmerne og opnåede 14 mandater. Det gjorde partiet til Folketingets fjerdestørste.

Men det oplever altså nu en lille tilbagegang.