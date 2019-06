De Radikale kommer med uspiselige forslag under forhandlingerne om at danne regering, mener Enhedslisten.

Samtidig fremhæver politisk ordfører Pernille Skipper (EL), at hun i overført betydning ikke vil tvinge andre til at spise skovsnegle, som karakteren Mulle gør i filmen "Zappa" fra 1983.

Dermed spidser det tirsdag til i forhandlingerne om at danne regering efter folketingsvalget 5. juni, hvor rød blok sikrede sig et flertal.

- Vi har ikke lagt noget på bordet, som vi troede kunne generere andre, eller som vi vidste, andre ikke kunne leve med. Det er et spørgsmål om at finde en ny retning, som vi alle kan se os selv i, siger Pernille Skipper.

Hun var alene til forhandlinger med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der har fået mandat til at forsøge at danne en regering. Forhandlingerne ventes at fortsætte tirsdag mellem alle partier.

Det er særligt mellem Enhedslisten og De Radikale, at uenigheden er stor. Enhedslisten vil ifølge Ritzaus oplysninger i aftaleteksten have et værn mod, at uligheden øges i samfundet, samt at der ikke gennemføres reformer som skatteaftalen i 2012.

Enhedslisten har erkendt, at partiet burde have væltet den daværende regering på grund af aftalen, som gav skattelettelser på arbejde, ved at beløb til kontanthjælp, dagpenge og førtidspension ikke steg med lønudviklingen.

De tre partier, der formodes at blive støttepartier for en ny regering, vil med en aftaletekst forsøge at få garantier for, at de kan acceptere regeringens overordnede retning. Nogle af ønskerne strider dog mod hinanden, særligt de økonomiske.

- Vi har i al vores fleksibilitet og kompromisforslag en grænse, og der skal vi bare være sikre på, at når vi taler om en ny retning, går det også på den økonomiske politik.

- Det går ikke, at man prøver at skaffe penge i kassen ved at jagte mennesker uden for arbejdsmarkedet, siger Skipper.

Hun mener, at De Radikale har fremlagt forslag, som partiet vidste var uspiselige for Enhedslisten.

- Ja, det må man sige. Der har ligget mange ting, siger hun og uddyber, at det blandt andet handler om udbuddet af arbejdskraft.

De Radikale vil gerne skaffe flere hænder og penge til velfærd ved at få flere ud på arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at øge arbejdsudbuddet, hvilket betyder, at flere vil komme til at arbejde mere eller længere.

Det skal ske via reformer af arbejdsmarkedet og ved mere udenlandsk arbejdskraft.

Ikke mindst Enhedslisten frygter dog, at det reelt vil betyde dårligere forhold for arbejdsløse og en undergravning af det danske arbejdsmarked.