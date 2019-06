Skipper er kompromisvillig under regeringsforhandlinger

Enhedslisten går ind til forhandlingerne om at danne regering med en pragmatisk tilgang og et kompromisvilligt sind.

Det siger politisk leder Pernille Skipper, der skal sidde over for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som har indkaldt Folketingets partier fredag.

- Vores indstilling er, at vi alle sammen bøjer os mod hinanden. Der er ingen, der går ind ad døren med 90 mandater alene, det gør vi heller ikke. Vi er kompromisvillige og forhandlingsvillige. Men for Enhedslisten er der også en grænse, siger Skipper.

Torsdag blev Mette Frederiksen udnævnt som kongelig undersøger af dronningen og får dermed mulighed for at danne regering.

Enhedslisten fik et mindre godt valg for to dage siden og mistede et mandat, så partiet har 13 mandater. Men rød blok fik flertal med 91 mandater uden Alternativet.

Enhedslisten har særligt fokus på at få afskaffet kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. S vil nedsætte en ydelseskommission for at granske begge dele.

Desuden har Pernille Skipper i valgkampen kaldt det "ufravigeligt", at regeringen ikke fører en borgerlig økonomisk politik.

Det strider imidlertid med De Radikale, der vil have en politik, der øger det økonomiske råderum. Det hælder Enhedslisten dog ned ad brættet.

Pernille Skipper understreger, at det er en samlet aftale, der skal underskrives.

Hun har sagt, at Enhedslisten som støtteparti skulle have væltet Helle Thorning-Schmidts regering, da den indgik en skatteaftale med Venstre og De Konservative i 2012.

Daværende politisk leder Johanne Schmidt-Nielsen kaldte det at "pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering".

Siden har Enhedslisten vedtaget røde linjer, som er krav, der skal stilles til en ny regering, for at undgå at stå i samme situation.

- Når vi arbejder med røde linjer, er det noget, der måske en dag kommer til at ske, hvis Socialdemokratiet nu får et mandat til at danne regering og alligevel kommer til at overskride den, siger hun.