Skipper: EL går ikke med i aftale om sundhedsreform

Hvis regeringen holder fast i at nedlægge regionerne, så siger det sig selv, at det bliver uden Enhedslistens stemmer, at der bliver landet en aftale om en sundhedsreform.

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, før hun og partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund, møder op til forhandlinger om en sundhedsreform i Finansministeriet.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, at det ender med, at vi kommer til at gå med i en aftale. Vi er meget langt fra regeringens udgangspunkt.

Men selv om Pernille Skipper ikke forestiller sig, at Enhedslisten kan gå med i en aftale, vil hun alligevel forsøge at skubbe en smule til regeringen.

- Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre noget godt i forhandlingerne, hvis vi kan forsøge at rykke regeringen en lille smule og få dem til at indse, at det forslag, de har lagt frem, faktisk er underfinansieret. Der mangler milliarder, siger hun.

Regeringen har forhandlet med Socialdemokratiet og DF onsdag. Efter mødet med DF konstaterede Kristian Jensen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl, at man hurtigt ville kunne blive enige om en aftale.

Torsdag gælder det Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og SF.