Skatteministeren vil have alle svindelmillioner tilbage

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) ser positivt på muligheden for, at det lykkes at få en stor del af de 12,7 milliarder kroner tilbage, som staten er blevet snydt for i udbytteskat.

Det siger han efter et samråd tirsdag, der blev holdt for lukkede døre.

- Med den viden, jeg har, er jeg relativt optimistisk for, at det lykkes at få ganske mange penge hjem. Vi går efter at få alle pengene hjem, og derfor har vi anlagt sager om det, siger skatteministeren.

- Men det forudsætter, at vi vinder alle sager i alle lande, og at folk har pengene.

- Men al den stund at et milliardbeløb er beslaglagt, siger det noget om, at der er gode muligheder for at få en væsentlig del af de penge hjem, siger han.

Spørgsmål: Når du siger "en væsentlig del", er det et tocifret milliardbeløb?

- Det tør jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, siger Karsten Lauritzen.

Skatteministeren var sammen med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kaldt i samråd i sagen om svindlen med udbytteskat, der kom frem i 2015.

Svindlen foregik sådan, at udenlandske investorer bad om at få tilbagebetalt udbytteskat. Det har de ret til i nogle tilfælde ifølge internationale aftaler.

Problemet var bare, at investorerne i mange tilfælde slet ikke ejede de aktier, de hævdede at have fået udbytte fra og dermed have betalt skat i Danmark af.

Enhedslistens finans- og skatteordfører, Rune Lund, havde sammen med sin partifælle, erhvervsordfører Pelle Dragsted, hevet ministrene i samråd.

På grund af samrådets lukkede karakter blev der ikke meldt de store ting ud til offentligheden bagefter.

Rune Lund bad om en redegørelse for en mulig dobbeltrolle for advokatfirmaet Pinsent Masons, der skal føre sagerne mod den hovedmistænkte i udbytteskatsagen, Sanjay Shah.

Tidligere i november fortalte Børsen, at Pinsent Masons for nogle år siden ydede juridisk bistand til et af Sanjay Shahs selskaber.

Karsten Lauritzen afventer en redegørelse fra Kammeradvokaten om Pinsent Masons habilitet. Kammeradvokaten har hyret en tredjepart til at vurdere den sag.

- Det siger sig selv, at det bedste for sagen er, at de, vi har engageret, og som er inde i sagen, fører sagerne i Storbritannien.

- Men på den anden side skal reglerne jo overholdes, siger skatteministeren.

Rune Lund vil gå hårdt efter de personer og instanser, der har stået for svindlen.

- Vi skal have alle pengene. Hvis ikke direkte fra svindlerne, så fra de finansinstitutter, der har hjulpet svindlerne. Så er de erstatningsansvarlige.

- I forhold til det strafferetlige ansvar, altså om folk skal i fængsel, så skal de det, hvis de har svindlet mod os. Uanset om de har befundet sig i Danmark eller i et andet land, når de har begået svindel mod os, siger han.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, ønsker også at få stillet alle til ansvar.

- En ting er svindlerne, men det må ikke være risikofrit at have været bank eller rådgiver og have været vidende om, at der ville foregå svindel, siger han.