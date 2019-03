Skatteministeren vil have en genopretningsplan for skattevæsenet. Det lugter af valg, siger Socialdemokratiet.

Midt i udsigten til et snarligt folketingsvalg og et muligt regeringsskifte, forsøger skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu at samle opbakning til en ny femårsplan for det kriseramte skattevæsen.

Det skriver Politiken.

Skal det lykkes at få genskabt et velfungerende og effektivt dansk skattevæsen, skal der tilføres yderligere 13 milliarder kroner til frem til 2025, uanset hvem der vinder regeringsmagten, lyder meldingen fra ministeren.

På et pressemøde tirsdag vil Karsten Lauritzen på det kraftigste fraråde politiske modstandere at gøre en sårbar skatteforvaltning og dens medarbejdere til et slagvåben i en beskidt valgkamp.

- Skal det lykkes at vende denne supertanker, kommer vi til at sprøjte mange flere milliarder ind i skatteforvaltningen frem mod 2025, siger ministeren til Politiken.

Ud over de mange flere milliarder, er der ifølge ministeren også behov for en fast medarbejderstab af cirka 10.000 skattefolk frem mod 2025.

Hos Socialdemokraterne, som vil gøre skat og ikke mindst skattekontrol til et valgkampstema, fornemmer skatteordfører Jesper Petersen (S) en duft af valgkamp i udmeldingen fra Karsten Lauritzen.

- For mig lyder det, som om skatteministeren igen oversælger regeringens kurs for skattevæsnet. Vi ved, at der er en række af de it-systemer, som er ved at blive implementeret, der bliver væsentlig dyrere, end vi hidtil har fået at vide.

- Og det har stået klart for enhver, at de omkostninger, der har været ved genopretningen, vil komme til at løbe i flere år end hidtil har regnet med, siger Jesper Petersen til Politiken.