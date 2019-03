Skatteminister vil eftergive syv års skat for 1200 boligejere

Det er for meget at kræve, at boligejere fra omkring 1200 ejendomme skal betale ejendomsværdiskat tilbage for de seneste ti år.

Også selv om boligejerne på grund af en fejl hos det nu hedengangne Skat er sluppet for at betale skat, som de reelt skulle have betalt.

Det mener skatteminister Karsten Lauritzen (V). Han vil lade boligejerne slippe med at betale tre års skat.

- Nu handler det om at få problemet løst så hurtigt som muligt, så vi kan få hjulpet de boligejere, der lige nu befinder sig i ingenmandsland.

- Min politiske holdning er, at en rimelig model kunne være at gå tre år tilbage, som er almindelig praksis i den slags genoptagelsessager, og det har jeg fremlagt for Folketingets partier, siger han i en pressemeddelelse.

Kammeradvokaten, som er statens primære advokat, har i en ny redegørelse meddelt, at boligejerne kan afkræves skat for alle ti år. Men det duer ikke, siger skatteministeren.

- De ti år, som Kammeradvokaten kommer frem til efter gældende lov, kan jeg slet ikke se for mig.

- Der kan jo være tale om folk, der end ikke aner, at de ikke har betalt den skat, de skulle - og en myndighed, der i perioden ikke har været i stand til at løse problemet, siger Karsten Lauritzen.

Modellen med tre års efteropkrævning kræver dog lovgivning, inden sagerne kan blive genoptaget.

I december sidste år kom det frem, at 1200 boligejere ikke havde betalt ejendomsværdiskat i ti år.

Det skyldtes en fejl hos det daværende Skat, der sidste sommer blev lukket efter massive problemer og erstattet af syv nye specialiserede styrelser.

Fejlen skyldtes blandt andet forkerte registreringer, som knyttede sig til et fejlbehæftet vurderingssystem.

Blandt andet var ejendoms- og grundværdien registreret til nul kroner for nogle af ejendommene, mens andre var vurderet som ubebyggede grunde, selv om der lå et færdigt hus på grunden.

Efter sommerferien skal dele af et nyudviklet ejendomsvurderingssystem tages i brug. Her vil 80.000 boligejere blive tilbudt vejledende vurderinger af deres bolig.