Skatteminister vil ændre aftale med Kammeradvokaten

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil have ændret den aftale, som staten har med sin faste advokat, Kammeradvokaten.

Aftalen giver Kammeradvokaten mulighed for at tage andre klienter end staten, blandt andet for at sikre, at firmaet også høster erfaring fra den private sektor.

Men det betyder også. at advokatfirmaet risikerer at blive inhabil i sager mellem staten og de private klienter.

Det er præcis, hvad der er skat i slagsmålet om, hvorvidt kapitalfonden Altor skal betale skat af det udbytte fra sit ejerskab af OW Bunker, som er ført ud af Danmark via selskaber i Luxembourg og på Jersey.

Det mener Karsten Lauritzen ikke er hensigtsmæssigt.

- Når vi betaler rigtigt mange penge for at hyre et rigtigt dygtigt advokatfirma, så har jeg også en forventning om, at de altid er på vores side, når vi har brug for dem i skattesager.

- Det er en uheldig sag for Kammeradvokaten, og det skal vi finde en løsning på, siger han til Berlingske.

Kammeradvokatens ledende partner, Tomas Ilsøe Andersen, understreger over for avisen, at man ikke yder skatterådgivning til private klienter.

Og Kammeradvokaten repræsenterer heller ikke Altor i skattesagen.

- Den sag, vi har for Altor, handler udelukkende om, hvorvidt børsprospektet for OW Bunker var retvisende.

- At der senere dukkede et skattekrav op, kunne ingen forudse. Men da det skete, sagde vi naturligvis straks til Altor og Skat, at vi ikke følte os habile til at hjælpe med denne nye sag, skriver han i en mail til Berlingske.

Aftalen med Kammeradvokaten er hjemmehørende i Ministeriet for Offentlig Innovation, hvor Sophie Løhde (V) er minister.