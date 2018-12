Skandaleramt Christiania-sags skæbne afgøres til marts

Til marts skal Østre Landsret afgøre, om strandet hashsag skal starte helt forfra i byretten.

For godt to år siden betød urent trav hos anklagemyndigheden, at en af de mest omfattende sager om organiseret salg af hash på Christiania strandede i landsretten.

Det betyder, at sagen som minimum skal starte forfra i Østre Landsret. Men forsvarsadvokaterne vil have, at sagen skal sendes tilbage til byretten og begynde forfra dér.

På et såkaldt berammelsesmøde blev det mandag besluttet, at Østre Landsret skal afgøre spørgsmålet på to retsmøder 18. og 21. marts, oplyser Kim Bagge, der er en af forsvarsadvokaterne.

Sagen udspringer af en stor politiaktion kaldet "Nordlys" i marts 2014. Aktionen var rettet mod den organiserede handel med hash på Christiania, og siden er flere end 80 personer blevet dømt.

Under efterforskningen brugte politiet observatører og agenter, som også vidnede i retten, og i efteråret 2016 skulle tre af disse vidne i Østre Landsret.

I den forbindelse kom det frem, at anklageren var gået over stregen.

19. november i år blev hun idømt fire måneders fængsel - hvoraf tre blev gjort betinget - for at lyve for landsretten om sin kontakt med vidnerne og for at anspore dem til at gøre det samme.

Hun blev dog frifundet for at have påvirket de vidneforklaringer, som politiagenterne skulle afgive under sagen.

Sagen mod anklageren blev efterforsket i Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). I den forbindelse blev de tre dommere fra sagen i Østre Landsret afhørt.

Efter at DUP-efterforskningen var færdig i marts i år, valgte de tre dommere at erklære sig selv inhabile, og det stod klart, at sagen som minimum skal gå om i landsretten.

Forsvarerne vil mere end det. De vil have byretsdommen fra marts 2015 ophævet, så sagen kan begynde helt forfra.

11 mænd er dømt i sagen. I byretten fik de straffe fra fængsel i et år og tre måneder til fængsel i fem år.