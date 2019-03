Skal vi nu have to digitale postkasser?

Et igangværende udbud af distributionen af Digital Post fra det offentlige kan ende med, at borgere fra 2021 skal have to digitale postkasser: En til post fra det offentlige og en til post fra private som banker og forsikringsselskaber. I 2014 blev det markeret med kage, da kommunikationen mellem borgere og virksomheder og det offentlige overgik til digital post. (Arkivfoto)