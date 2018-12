Skærpede udlændingestraffe koster millioner

Der sættes i alt 158 millioner kroner af over fire år til at mangedoble straf for at overtræde meldepligt.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en række markante skærpelser af strafniveauerne for udlændinge, der overtræder deres opholds- og meldepligt.

Også udviste udlændinge, der bryder deres indrejseforbud, skal straffes hårdere, mener parterne.

Men det er langt fra gratis at indføre hårdere straffe, fremgår det af den finanslovsaftale, som blev præsenteret fredag.

Med aftalen afsættes der over de næste fire år 158 millioner kroner til at mangedoble straffen for udlændinge på tålt ophold og udvisningsdømte kriminelle, der bryder opholds-, melde- og underretningspligten.

Der afsættes 66 millioner kroner over fire år til hårdere straffe for brud på indrejseforbud.

- Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste har ingen plads i Danmark, lyder begrundelsen fra politikerne bag aftalen.

- De pågældende udlændinge er underlagt kontrolforpligtigelserne for at sikre, at myndighederne ved, hvor de er, så politiet kan få fat i dem, når der opstår mulighed for udsendelse.

- Hvis de bryder de forpligtelser, de er pålagt, skal de i fængsel, står der i aftalen.

Straffen for at bryde forpligtelserne mangedobles allerede fra 2019 for førstegangstilfælde.

Planen er, at straffen i 2021 skal være 15 gange så hård som i dag i førstegangstilfælde. Og den skal skærpes yderligere i gentagelsestilfælde.

Som eksempel nævnes det, at en udlænding, der overtræder meldepligten ti gange på en måned efter 2021 som udgangspunkt skal straffes med fire måneders ubetinget fængsel.

Og det er med til at få regningen i vejret. Det vil nemlig kræve, at der etableres cirka 50 ekstra fængselspladser i tilknytning til udvisningsfængslet i Ringe.

Straffen for at overtræde et indrejseforbud til Danmark, skal også øges. Den er i dag mellem ti dage og to måneders fængsel.

Det skal være mindst et års fængsel for de udlændinge, som oprindelig er blevet udvist på grund af en forbrydelse, der har givet tre måneders fængsel.

- Udlændinge, der har begået alvorlig kriminalitet, skal ikke kunne spekulere i at trodse et indrejseforbud og vende tilbage til Danmark for i værste fald at begå ny kriminalitet, skriver regeringen og DF i aftalen.

Udlændinge på tålt ophold og udvisningsdømte kan pålægges pligt til som udgangspunkt at opholde sig et bestemt sted. I dag er det udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

Men det er meningen, at det fremover skal være øen Lindholm.