Skader fra spiraler og medicinsk udstyr bliver ikke indberettet

Sundhedspersoner og fabrikanter har pligt til at indberette alvorlige hændelser fra medicinsk udstyr til myndighederne.

Politikens gennemgang af referater fra seks års møder i Udvalg for Medicinsk Udstyr, der skal rådgive regeringen, viser imidlertid, at der har været en kendt underrapportering af skader i årevis.

De indberettede hændelser er "formentlig kun toppen af isbjerget", lød det eksempelvis i 2017.

Sundhedspersoner kan få bødestraf for ikke at indberette. Men Lægemiddelstyrelsen (LMS) kender ingen eksempler på, at det nogensinde er sket.

Forklaringerne på de manglende indberetninger er ifølge en række lægefaglige kilder: Uvidenhed, tidspres, at det er for besværligt og for nogen ømtåleligt.

- Vi har som læger et ualmindeligt vigtigt ansvar for at indrapportere, og det skal vi blive bedre til. Vores faglighed og patienternes sikkerhed er dybt afhængig af indberetningerne. Man skal dog også sikre, at det ikke er unødigt tidskrævende, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, til Politiken søndag.

Som 22-årig fik Helle Lykkebo i 2012 opsat en kobberspiral, fordi hun gerne ville undgå bivirkningerne fra p-piller.

Men lige siden har hun manglet følelse i sit underliv og kan ikke længere opnå nydelse ved sex.

- Pludselig kunne jeg slet ikke mærke noget; det var, som om jeg ikke længere havde kontakt til mit underliv, siger Helle Lykkebo til Politiken søndag.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erkender i en mail til Politiken problemet med underrapportering.

Hun vil iværksætte en kampagne, som motiverer til flere indberetninger, og så vil hun sætte medicinsk udstyr under særlig lup ved at indføre en skærpet indberetningspligt:

- Det er væsentligt, for så vil det i særlige situationer kunne besluttes, at det ikke kun er alvorlige hændelser, men alle hændelser, der skal rapporteres til LMS (Lægemiddelstyrelsen, red.).

Om hvorvidt den skærpede indberetningspligt skal gælde spiraler siger hun, at det "er der nok meget, der taler for".