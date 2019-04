En ny rapport fra Røde Kors viser, at en stor del af børnene på Udrejsecenter Sjælsmark mistrives. Problemerne spænder fra søvnproblemer til manglende appetit.

Konklusionerne i rapporten bestyrker en lang række ordførere i, at børn mistrives på Sjælsmark og at centret bør lukkes.

- Det er meget stærk kost, dette her. Det er en klokkeklar dokumentation for massiv mistrivsel hos børnene på Sjælsmark.

- Jeg mener ikke, at nogen minister - uanset parti - kan se dette her uden at handle, siger integrationsordfører hos Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen efter offentliggørelsen.

- Vi har at gøre med børn, der bliver rigtigt, rigtigt syge af at leve i Danmark.

Hos Alternativet er udlændinge- og integrationsordfører Carolina Magdalene Maier ligeledes chokkeret over konklusionerne.

- Jeg fik ondt i maven over det. Det er så frygteligt, at vi i Danmark lade dette her finde sted, siger hun.

De Radikales integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, fortæller, at mistrivslen længe har været åbenlys, men at resultaterne alligevel rammer hende.

- Sådan rigtigt at forstå, at dette her handler om, at over halvdelen af børnene er i risiko for at få en diagnose, det var voldsomt for mig.

- Vi kan ikke dehumanisere de her børn, fordi det passer i vores politiske kram. Det er børn, der bliver ødelagt med vores alle sammens medvidende og statens medvirken, siger Sofie Carsten Nielsen.

Alle tre ordfører, samt SF's formand Pia Olsen Dyhr, mener, at børnefamilierne burde tages ud af udrejsecenteret og støtter alle tiltag, der kan gøre forholdene for børnene bedre.

Samtidig håber både De Radikale og SF, at rapporten kan få eksempelvis Socialdemokratiet til at ændre holdning.

- Jeg håber, dette her kommer til at rykke noget hos mennesker uden for Christiansborg. For det er normalt det, der rykker de store partier.

- Her tænker jeg både på Socialdemokratiet og et tidligere ordentligt parti som Venstre. Det kan ikke fortsætte på denne her måde, siger ordføreren, siger Sofie Carsten Nielsen, mens SF's Pia Olsen Dyhr siger:

- Jeg tror, at man kan rykke både Socialdemokratiet og borgerlige vælgere på dette her. For jeg tror ikke, at det kun er en venstreorienteret sag at tage sig af børn, og det er jo deres tarv, det handler om.