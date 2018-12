Sjællandske politikere står sammen om Næstved-motorvej

Syv politikere vil kæmpe for at få bygget en færdig motorvej fra Næstved til Rønnede.

Jyderne har ry for at have stor indflydelse på den danske trafikplanlægning og større vejprojekter.

Men nu vil syv sjællandske politikere ifølge netmediet Sjællandske tage kampen op med den såkaldte jyske trafikmafia.

Politikerne har dannet deres egen alliance, der skal arbejde for at få etableret en motorvej fra Rønnede til Næstved.

- Vi har lært af jyderne, at det gælder om at stå sammen på tværs af partiskel, når det handler om asfalt og motorveje, siger socialdemokraten Magnus Heunicke (S).

Den tidligere transportminister - der stammer fra Næstved - står i spidsen for syvbanden.

Den tæller også Jacob Jensen og Louise Schack Elholm fra Venstre, Jeppe Jakobsen og Henrik Brodersen fra DF, Laura Lindahl fra Liberal Alliance og Birgitte Klintskov Jerkel fra Konservative.

Den nuværende hovedvej 54 forbinder via Rønnede Sydmotorvejen med Næstved. Den benyttes dagligt af 14.000 biler og er dermed en af de mest trafikerede hovedveje i Danmark.

Det skønnes, at det vil koste 1,6 milliarder kroner at anlægge den 15 kilometer lange motorvej. De første 336 millioner er allerede afsat.