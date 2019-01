Sigtelse: Stjålet Kay Bojesen-abe er 100.000 kroner værd

En 30 kilo tung Kay Bojesen-abe, som i december blev stjålet fra kunstmuseet Trapholt i Kolding, er 100.000 kroner værd.

Det fremgår af sigtelsen mod en 24-årig mand, som Ritzau har fået aktindsigt i ved Retten i Kolding. Her blev manden torsdag i sidste uge fængslet i sagen.

Museet var også udsat for et indbrud nytårsnat, hvor et værk af guld og diamanter blev stjålet. Men det er den 24-årige ikke sigtet for at stå bag.

Det nægtede Sydøstjyllands Politi dog at oplyse fredag, da Ritzau spurgte ind til sigtelsens nærmere indhold.

Ud over en pressemeddelelse, som fastslog, at manden var blevet fængslet, og at museet havde været udsat for de to nævnte tyverier, sagde politiet ingenting.

Men oplysningerne er altså offentligt tilgængelige i retsbogen. Her fremgår det yderligere, at manden ved retsmødet erkendte sig skyldig efter at have talt med sin forsvarer.

Herefter blev dørene lukket, fordi politiet har en formodning om, at der er medgerningsmænd på fri fod. Mandens forklaring og politiets øvrige oplysninger i sagen forbliver derfor hemmelige indtil videre.

Det fremgår af sigtelsen, at den store Kay Bojesen-abe ikke var det eneste værdifulde, der forsvandt fra museet i tidsrummet fra den 9. december klokken 16 til den 10. december klokken 13.

Den 24-årige er nemlig også sigtet for tyveri af en PH-lampe af typen Artichoke til en værdi af 54.995 kroner samt en Kay Bojesen-gyngehest til 4000 kroner.

Selv om udbyttet fra decembertyveriet var værdifuldt, så er det dog småting sammenlignet med indbruddet nytårsnat.

Her forsvandt kunstværket "Rolexgate" nemlig fra museet. Museumsdirektør Karen Grøn har betegnet værket som "uerstatteligt".

Værket er skabt af kunstneren Marco Evaristti og er lavet af guld fra tandfyldninger, som angiveligt stammer fra jøder, der døde i koncentrationslejren Auschwitz i Polen under Anden Verdenskrig.

I værket indgår også diamanter, og alene materialet gør det meget værdifuldt.