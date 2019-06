En 62-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag, hvor han er sigtet for at have dræbt sin kone i Blenstrup i Nordjylland.

Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen skriver, at manden er mistænkt for at have dræbt sin kone som følge af vold og kvælning.

Den sigtede var opløst af gråd, da han iført en sort joggingdragt blev ført ind i retssalen. Han hulkede flere gange højlydt, rystede på hovedet og tog hænderne op til øjnene, skriver Ekstra Bladet.

Manden talte engelsk, hvorfor en tolk var tilkaldt.

Da han blev oplyst om, at han havde ret til ikke at udtale sig, tog han ordet.

- Jeg vil besvare alle spørgsmål, det har jeg ikke noget problem med, sagde han ifølge Ekstra Bladet.

Kort efter blev dørene lukkede, så pressen fik ikke mulighed for at høre mandens forklaring.

Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Den 56-årige kvinde blev fundet død på en adresse på Vandværksvej i Blenstrup søndag klokken 07.09. Kort efter blev den 62-årige samlever anholdt.