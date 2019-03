Sigtelse: 42-årig dræbte mand med tre skud i torso

En 42-årig mand er fredag i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet for drab. Han nægter sig skyldig.

En 42-årig mand, der blev anholdt tidligt fredag morgen, er sigtet for at have dræbt en 47-årig mand med tre pistolskud i torsoen.

Under grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup nægter manden sig skyldig i sigtelsen, men han erkender sig skyldig i vold med døden til følge.

Den sigtede er blevet varetægtsfængslet frem til 17. april, og bliver samtidig indstillet til en mentalundersøgelse, hvilket han ikke modsætter sig.

Trods protester fra pressen er der nedlagt navneforbud i sagen. Skyderiet skal være sket på en adresse på Stengårds Allé i Kongens Lyngby. Adressen ligger dog i Gladsaxe Kommune.

Manden er iklædt blå gummisko, cowboybukser en mørkeblå sweatshirt og bærer briller, da han kommer ind i retssalen fredag eftermiddag.

Han lader til at være fattet, til trods for det drama, han tidligere har været en del af i en villa i Gladsaxe.

Ud over at bekræfte, at han blev anholdt omkring klokken 07.25, forholder den 42-årige sig tavs under retsmødet.

Retsmødet blev en smule forsinket, fordi den sigtede skulle have lejlighed til at tale med sin forsvarer først.

Sigtelsen, som anklager Peter Rask læser op i retten, fylder kun to linjer. Det er også det eneste, som pressen får oplyst, inden dørene til salen bliver lukket.

Hærkommandoen har tidligere bekræftet, at der er tale om en soldat i hæren, som tidligere har været udsendt.