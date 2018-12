Serber fængslet for at køre 100 meter med betjent på slæb

En 25-årig mand nægter sig skyldig i at have bragt en betjents liv og helbred i fare.

En 25-årig serbisk mand med bopæl i Danmark skal holde jul og nytår bag tremmer.

Han er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Sønderborg. Han er sigtet for at have bragt en betjents liv og helbred i fare i weekenden.

Ifølge sigtelsen kørte han 100 meter i en bil med en betjent hængende på slæb. Det skete i Aabenraa natten til søndag.

Betjenten fra Syd- og Sønderjyllands Politi kom dog ikke til skade ved den dramatiske episode, som udspillede sig klokken 01.21.

Her var en bil blevet standset af politiet omkring gågaden i den sønderjyske købstad.

- Kollegaen går så hen til bilen og beder føreren om at slukke bilen, men det vil han ikke. Og da kollegaen rækker ind for at tage nøglerne, så kører bilen, fortalte vagtchef Søren Strægaard søndag.

Bilen kørte cirka 100 meter, inden kollegaen måtte opgive at holde fast og faldt af.

Lidt senere på natten fik en politipatrulje øje på flugtbilen et andet sted i Aabenraa midtby. Igen forsøgte ordensmagten at standse den, men føreren havde ikke til sinds at lade sig pågribe.

Da det endelig lykkedes politiet at trænge flugtbilen inde, valgte føreren at køre ind i politibilen og stak af igen.

Senere på natten fandt politiet den eftersøgte bil et andet sted i byen, men da var føreren forsvundet.

Søndag formiddag lykkedes det politiet at finde frem til den 25-årige.

Den sigtede nægter sig skyldig i vold mod tjenestemand og for at bringe andres liv eller førlighed i fare. Han har også valgt at kære kendelsen om fængsel.