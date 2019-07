Seniorer får deres første egen festival

Det bliver her på Højskolen Marielysts område, at den første seniorfestival afholdes. Festivalen kommer til at have tre scener, og der er plads til cirka 3500 mennesker på pladsen. Forstander for højskolen Christian Schou (på billedet) håber, at så mange som muligt vil deltage i debatter og lytte til koncerter i de to dage, festivalen varer.