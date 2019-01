Selvmordslægen i landsretten: - Jeg mener, jeg gør det eneste rigtige

Sagen kort

De pensionerede overlæger Svend Lings og Frits Schjøtt er dømt for at forsøge at medvirke til selvmord, mens Svend Lings også er dømt for at have medvirket til et selvmord. Men sagen startede allerede for to år siden.



21. Februar 2017: Svend Lings anklages af Styrelsen for Patientsikkerhed for at have hjulpet syge mennesker til at dø. Tidligere samme måned har Svend Lings medvirket i forskellige interviews på Radio 24syv, hvor han fortæller, hvordan han hjælper. Her bekræfter han, at det nok er ulovligt, men at hensynet til den enkelte vejer højere end hensynet til samfundet.



5. Oktober 2017: Dokumentaren "Jørgen Vil Dø" sendes på TV2. Her medvirker Svend Lings, hvor han rådgiver om muligheden for at dø. I dokumentaren kommer det frem, at den officielle dødsårsag er en hjerneblødning, men lader det stå åbent, om hovedpersonen i virkeligheden har brugt medicin, som han har fået af Svend Lings, til at begå selvmord.



25. Oktober 2018: "Selvmordslægen" sendes som dokumentar på DR1. Her følger man Svend Lings arbejde med at hjælpe terminalt syge personer til at dø. I udsendelsen kommer det blandt andet frem, at Svend Lings har bedt Frits Schjøtt om at udskrive medicin til en patient, han mener, der er inden for rammerne for, hvem de udskriver til. De har begge kun snakket med ham i telefonen, men det er almindelig procedure, fortæller Svend Lings. Patienten i røret er samtidig psykisk ustabil, men det hævder begge anklagede, at de ikke vidste. Det lykkedes ikke patienten at begå selvmord.



26. Oktober 2018: Der falder dom i sagen mod Svend Lings og Frits Schjøtt. Frits Schjøtt bliver idømt 14 dages betinget fængsel for at have forsøgt at medvirke til selvmord, mens Svend Lings idømmes 40 dages betinget fængsel for at medvirke til selvmord. Frits Schjøtt modtager dommen, mens Svend Lings anker. Anklagemyndigheden anker også sagen.