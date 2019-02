Selvbefrugtende og invasiv krebs har fundet vej til Danmark

Den er hårdfør, selvbefrugtende og kan genkendes på sit blågrønne, marmoragtige mønster.

Sådan beskriver Miljøstyrelsen den uønskede marmorkrebs, som har fundet vej til Danmark.

Marmorkrebsen har indtil nu holdt sig syd for grænsen til Danmark.

Men i slutningen af januar fandt en borger en marmorkrebs i Karup Å i Skive, skriver styrelsen.

Fundet kan være kritisk, da den uønskede art kan fortrænge den i Danmark hjemmehørende flodkrebs.

Derudover kan den bære krebsepest, og da den er selvbefrugtende, formerer den sig meget hurtigt.

Styrelsen vil nu undersøge, om der er tale om et enkeltfund, eller om der er en egentlig bestand i Danmark.

- Det er sådan set ikke årstid for krebsefiskeri. Men eftersom marmorkrebsen fra Skive angiveligt er fanget i januar, vil vi sammen med Skive Kommune se på mulighederne for at lave en undersøgelse af Karup Å og i området omkring Skive by, siger biolog i Miljøstyrelsen Josefine Møller i meddelelsen.

Da borgeren fandt krebsen, afleverede personen den til akvariet Aqua Silkeborg. Dermed gjorde personen det helt rigtige, lyder det fra styrelsen.

Efterfølgende orienterede akvariet nemlig styrelsen.

- Det er ulovligt at sætte marmorkrebs ud i naturen, men desværre er der nogle, der slipper deres akvariedyr og -planter ud i naturen. Det er formentlig også det, der er sket med marmorkrebsen, som er fundet i Skive, siger Josefine Møller i meddelelsen.

Der har tidligere været observationer af krebsen, som ikke kunne bekræftes.