Selskab fra dødsulykke indstiller kørsel med øltog

DB Cargo indstiller al kørsel med øltog efter onsdagens togulykke på Storebæltsbroen.

Det oplyser selskabets kommunikationsdirektør, Jan Wildau, til DR Nyheder.

- Vi kører ikke med det såkaldte øltog, mens vi er i fuld gang med at undersøge, hvad der er foregået.

- Når alle parter føler sig trygge ved, at vi kan genoptage kørslen, vil vi gøre det, siger han til DR Nyheder.

Ifølge DR Nyheder transporterer virksomheden godstog med ølkasser over Storebæltsbroen 30 gange om ugen.

Foreløbige undersøgelser fra Havarikommissionen viser, at en transporttrailer fra det over 550 ton tunge godstog rev sig løs og ramte et lyntog.

Otte passagerer på lyntoget blev dræbt, og 16 andre blev kvæstet.

- Vi ved, at det blæste, og at der var en ulykke. Det kan godt hænge sammen, men den viden har vi først, når Havarikommissionen har brugt al det materiale, som de selv og vi skaffer, siger Jan Wildau til DR Nyheder.

Kommunikationsdirektøren ønsker ikke at spekulere i, hvad der forårsagede ulykken.

Virksomheden overlader konklusionerne til Havarikommissionen, men den arbejder sammen med myndighederne, for at undgå at en lignende ulykke sker igen, oplyser Jan Wildau til DR Nyheder.

Carlsbergs pressechef, Kasper Elbjørn, oplyser til Ritzau, at man hos Carlsberg fortsat er meget berørte af situationen.

- Vi har alligevel, mens togdriften har været indstillet i dag, kørt varer ud til kunderne med lastbiler, siger Kasper Elbjørn.