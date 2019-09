Ved en optagelse til programmet "Top Gear" tirsdag kørte tre store biler med firhjulstræk rundt i sandet ved Rubjerg Knude Fyr i Nordjylland. Men her måtte de ikke køre ifølge Naturstyrelsen.

Nordisk Film TV, som står for optagelserne, beklager, at der ikke var den nødvendige tilladelse, men påpeger også, at der ikke er sket nogen skade ved det.

- Man har kørt i nogle hjulspor, som bliver brugt af de lastbiler eller traktorer, som arbejder oppe ved fyret, siger administrerende direktør i Nordisk Film TV Ulrik Jørgensen og tilføjer:

- Og det er selvfølgelig forkert, og det er selvfølgelig vores ansvar i sidste ende. Det eventbureau, vi har haft på, har ikke haft styr på de tilladelser.

Onsdag fortalte Helene Overby, der er skovfoged i Vendsyssel, at Naturstyrelsen vil anmelde det.

- Man må ikke køre på anden mands grund uden tilladelse, og lige her er der tilmed tale om et klitfredet område, hvor ikke engang ejeren må køre.

- Som ved al anden ulovlig kørsel på vores arealer, anmelder vi kørslen til politiet. Det er så op til politiet, hvad der videre sker i den sag, sagde Helene Overby til DR P4 Nordjylland.

Hun har ikke selv overværet episoden, men en medarbejder fra Hjørring Kommune var på stedet og tog billeder af den ulovlige kørsel.

Hun forklarede, at restriktionerne mod at færdes i klitter med heste, cykler eller biler skyldes risikoen for at øge sandflugt.

Hun oplyste, at Naturstyrelsen ikke har modtaget en ansøgning om at dispensere fra klitfredningen til at køre og filme i området. Den ansøgning ville under alle omstændigheder være blevet afslået.

Det er Discovery Networks Danmark, der blandt andet driver Kanal 5, der har købt rettighederne til det britiske program "Top Gear" af BBC. Men det er Nordisk Film TV, som står for produktionen af programmet.

Ulrik Jørgensen påpeger også, at der ikke blev kørt hurtigt i området. De kørte med 10-15 kilometer i timen, fortæller han.

- Man har lavet en test. Den har været: Hvor forsigtigt kan man køre med et glas te på fronten af sin bil, siger han og slår fast:

- Men vi beklager det.

Han fortæller, at produktionsselskabet ikke har taget stilling til, om optagelserne ender med at blive brugt i det færdige program.