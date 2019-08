28 sædelighedsforbrydere, hvoraf flere blev dømt for at krænke børn, fik sidste år tilladelse til at bytte fængsel i op til et halvt år ud med fodlænke derhjemme.

Flere af de kriminelle var dømt for at krænke børn op til 15 år - blandt andet gennem forsøg på samleje, grooming på nettet og blufærdighedskrænkelser, viser en aktindsigt fra Kriminalforsorgen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Brugen af fodlænke i den slags sager møder kritik fra justitsminister Nick Hækkerup (S), der vil undersøge, om reglerne på området skal ændres.

- Det virker mærkeligt, fordi for mig er de overgreb meget krænkende. Der er grund til at se på, om der er nogle former for kriminalitet, hvor fodlænke ikke skal være en mulighed, siger Nick Hækkerup til avisen.

Både Venstre og Dansk Folkeparti melder sig klar til at drøfte reglerne på området.

- Jeg er helt sikker på, at det støder mange mennesker og måske især ofrene, at så alvorlige forbrydelser kan afsones med fodlænke, siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V) til Jyllands-Posten.

Også formand for Landsforeningen Spor, forening for personer med senfølger af seksuelle overgreb, Helle Borrowman er bekymret for ofrene.

- Nogle ofre vil nok tænke: "Nå, så kan han eller hun bare rende rundt med en fodlænke, mens jeg skal leve med de her konsekvenser resten af mit liv," siger hun til avisen.

De Radikale er derimod ikke afvisende over for brugen af fodlænke til sædelighedsforbrydere, oplyser retsordfører Kristian Hegaard.

Der er en lang række kriterier, der skal være opfyldt for at få fodlænke på, oplyser direktør ved Kriminalforsorgen, Thorkild Fogde. Han understreger, at det kun er med de mildeste domme, at afsoning med fodlænke er en mulighed.

- Et tænkt eksempel kunne være en ung under uddannelse, der har begået en seksuel krænkelse mod en anden ung. Så kan fodlænke måske give mening frem for afsoning med hærdede voksne sexkriminelle, siger Thorkild Fogde til Jyllands-Posten.