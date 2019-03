Seks personer anholdt efter knivstikkeri ved skole i Randers

To personer er lørdag eftermiddag blevet stukket ved Hobrovejens Skole i Randers. Seks personer er anholdt.

Lørdag eftermiddag ved 17-tiden er to personer blevet stukket i henholdsvis ballen og benet ved Hobrovejens Skole i Randers. Seks personer er blevet anholdt i forbindelse med hændelsen.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Lars Bisgaard. Alle de involverede i hændelsen er mellem 18 og 20 år.

- Det er sket nede ved skolen i en skolegård. Det, vi tænker, er, at de er mødtes dernede, og så er der opstået et eller andet, siger Lars Bisgaard.

Politiet kender endnu ikke noget til motivet bag knivstikkeriet.

- Vi arbejder på højtryk for at finde ud af, hvad motivet er, for vi skal jo videre i efterforskningen og se, om der er flere, der skal anholdes, siger vagtchefen.

Lars Bisgaard regner imidlertid ikke med, at der er flere involverede. Han oplyser, at de to personer, der er blevet stukket, ikke umiddelbart er kommet alvorligt til skade.