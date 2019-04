Seks kræves fængslet efter skudepisode i Rungsted

Seks mænd bliver søndag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød efter lørdagens voldsomme opgør i Rungsted.

Det oplyser Nordsjællands Politi på et pressemøde på Rungsted Havn.

Politiet modtog lørdag aften klokken 18.03 en anmeldelse om skyderi på Rungsted Strandvej.

En 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af skud, mens fire andre mænd i alderen 20-27 år kom til skade i forbindelse med sammenstødet.

Tidligere har politiet givet indtryk af, at de fire sårede var blevet ramt af skud. Men på pressemødet kom det frem, at én blev såret af skud, én med knivstik, mens de to andre ser ud til at være påkørt af biler.

- Tre er stadig indlagt, mens en er udskrevet. To af dem har fået alvorlige skader, siger chefpolitiinspektør Magnus Andresen på pressemødet.

I alt 22 personer blev anholdt i kølvandet på episoden, men 16 af dem er altså løsladt igen. Nogle blev anholdt på stedet, mens andre blev anholdt i Greve-området og andre steder på Sjælland.

Politiet har fundet et skydevåben og flere efterladte biler i området, men man har endnu ikke fundet en kniv, der kan være brugt.

- Vi kender de mistænkte, og vi har en formodning om, at de er med i et kriminelt netværk, siger Magnus Andresen.

Lørdag eftermiddag ved politiet stadig ikke, hvad der gik forud for episoden, og om opgøret var planlagt.

- Det er en af vores opgaver nu at finde frem til, hvad der gik forud, forklarer chefpolitiinspektøren.

Som en tryghedsskabende foranstaltning har politiet intensiveret patruljeringen og opstillet en mobil politistation på Rungsted Havn.

- Her kan borgerne også henvende sig, hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til opklaringen, siger politidirektør Jens-Christian Bülow på pressemødet.

På Twitter skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K) blandt andet, at det går over "enhver forstand, at mennesker kan få sig selv til at skyde på åben gade".