Se videoen: Nu skal uopmærksomme bilister være opmærksomme på politikontrol

I denne uge holder politiet ekstra øje med bilister, som ikke holder øje med trafikken. Det kan på få sekunder have voldsomme konsekvenser at være uopmærksom.

Trafik: 1232 - eller knap 40 om dagen. Så mange fik i løbet af januar en bøde for at bruge en håndholdt mobiltelefon i trafikken, og politiet følger i denne uge op med en landsdækkende kontrol af uopmærksomme bilister. Brug af håndholdt telefon, mens man kører bil, giver en bøde på 1500 kroner. For cyklister er bøden på 1000 kroner.

Men mobiltelefoner er kun en af flere ting, som distraherer og fjerner fokus fra det væsentligste, når man kører bil - nemlig at køre bil.

- Mobiltelefoner, gps, computere og papirer er nogle af de fysiske ting, trafikanter lader sig distrahere af, når de færdes i trafikken, men dagdrømmeri, træthed og stress fjerner også fokus, og alle faktorer er hyppige årsager til manglende opmærksomhed i trafikken, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

I cirka hvert tredje trafikdrab på de danske veje er uopmærksomhed indblandet. Fra 2012 til 2017 mistede 253 mennesker livet i trafikken i ulykker, hvor de selv eller andre var uopmærksomme. Oven i det tal skal ifølge Rigspolitiet lægges et ukendt antal tilskadekomne.