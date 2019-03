Se kortet: 60 uddannelser truet af lukning frem mod 2030

Små årgange betyder 900 færre gymnasieklasser om få år. De små gymnasier er allerede klemt, og unge uden for de større byer risikerer over to timers transport til en ungdomsuddannelse. Danske Regioner kræver opgør med negativ konkurrence og uddannelsernes selveje.

- Vi kigger ind i en fremtid med færre unge. Skolerne er i forvejen pressede på økonomien efter en periode med omprioriteringsbidrag, og med færre unge bliver det sværere at sikre det økonomiske grundlag for at drive uddannelse. Konkurrencen mellem institutionerne om de unge bliver hård, og det får vi ikke mere uddannelse af. Vi risikerer, at de mindste skoler i yderområderne taber kampen om eleverne, vurderer Stephanie Lose.

Danske Regioner har analyseret den demografiske udvikling frem til 2030, og til den tid tæller befolkningen 25.000 færre unge mellem 16 og 19 år svarende til 900 gymnasieklasser, og det kræver ifølge Danske Regioners formand, Stephanie Lose, handling at sikre ungdomsuddannelser til unge i tyndere befolkede områder som Struer, Toftlund og Tarm. Alternativt vil 5300 flere unge ifølge analysen få mere end halvanden times daglig transport til en ungdomsuddannelse - og af dem vil halvdelen få mere end to timers transport.

60 gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser står til at lukke på grund af færre unge. Det gælder ungdomsuddannelser i 35 byer som Tønder, Varde, Lemvig og Grenå, hvor antallet af unge falder kraftigt i de kommende år, samtidig med at de unge søger mod uddannelser i de større byer.

25 procent mindre søgning

Nordfyns Gymnasium har netop fået 36 færre ansøgere - en nedgang på 25 procent i forhold til sidste år - mens Middelfart Gymnasium åbner seks klasser efter sommerferien mod syv i fjor. På Tørring Gymnasium håber rektor på, at de to gymnasier i Vejle får pålagt et loft over deres optag, så de ikke støvsuger oplandet for unge. Danske Regioner og Stephanie Lose ønsker en større mulighed for at bruge de såkaldte kapacitetslofter, hvor regionerne kan indstille begrænsninger i optaget til Undervisningsministeriet.

Seks institutioner har i dette skoleår fået begrænset deres optag efter indstilling fra Region Midtjylland, og de tre regioner Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har søgt Undervisningsministeriet om at få loft over 17 gymnasiers optag af elever for skoleåret 2019/2020.