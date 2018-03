Vejdirektoratet fremlagte i første omgang tre mulige linjeføringer af den nye jernbane over Vestfyn og har godkendt forlods ekspropriationer langs alle tre linjer. I alt har staten købt 45 huse til samlet set 87 millioner kroner til en pris på alt fra 340.000 kroner til 21 millioner kroner. Zoom ind på kortet og klik på husene for at se, hvor meget staten har betalt for dem.