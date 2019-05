Se Danmark: Tak for kaffe!

Avisens fotografer er hver dag ude i den jyske og fynske virkelighed for at fortælle historier om livet i vores del af landet. Se nogle af deres bedste billeder hver dag under overskriften 'Se Danmark'.

Haderslev: EU-valget blev en katastrofe for Dansk Folkeparti, som nu kun får en enkelt repræsentant i Europa-Parlamentet. Pressefotograf Hans Christian Gabelgaard var med, da partiets spidskandidat Peter Kofod stemte i hjembyen Haderslev og gjorde, hvad han kunne, for at skifte titlen som folketingsmedlem og retsordfører for Dansk Folkeparti ud med titlen som medlem af Europa-Parlamentet.