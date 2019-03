Se Danmark: Tag med fotograferne tilbage gennem marts

Hvert et lille klik fra fotografernes kameraer fastholder et lille stykke danmarkshistorie, som fortæller om livet som det folder sig ud vest for Storebælt. Redaktionen har samlet nogle af de bedste billeder fra marts i dette store fotogalleri.

Danmark: De er på farten i læsernes tjeneste, og dokumenterer hver eneste dag noget af alt det, der sker i Jylland og på Fyn. Avisens fotografer ser verden i nye vinkler og har adgang til at fortælle historier fra steder, de færreste har adgang til. Hver måned bladrer vi i fotoalbummet og kigger tilbage gennem nogle af fotografernes bedste billeder.

Vejle: Debbie fra Luksuspleje er på arbejde på Moldevej. Foto: Mette Mørk

Ribe: Fastelavnsarrangement i Ribe Klatreklub. Foto: Chresten Bergh

Holstebro: Landmand Anders Ørts starter hver morgen klokken 7 i sin svinestald, og han har først fyraften ved 18:30tiden. Han driver en familiegård med en medhjælper ansat. Foto: Morten Stricker

Holstebro: Kunstpartiet og Kondomeriet Holstebro går i optog gennem gågaden. Foto: Johan Gadegaard

Lemvig: Opholdsstedet Fjorden ved Lemvig tager sig af utilpassede børn og unge. Foto: Morten Stricker

Kerteminde: Nina Hartel underviser i tango. Dansen bruges som terapi mod Parkinsons sygdom. Foto: Sugi Thiru

Skjern: Marts er den store tid for gymnastikopvisninger og hele weekenden var der i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter masser af store og små gymnaster, der gik på gulvet for at vise resultatet af vinterens træning.Her er det spring og rytme piger 1-2 kl fra SG, det står på hænder. Foto: Jørgen Kirk

Sønderborg: SUB Sønderborg Inter vs Brøndby i DM i Futsal. Foto: Timo Battefeld

Svendborg: I monologen "Dannebrog", som opføres på Baggårdsteatret er en af skuespilleren Josephine Nørrings ordløse "medspillere" et net af laserlys-stråler. Foto: Katrine Becher Damkjær. Foto: Katrine Becher Damkjær

Hatting: Hesten Eduard Van Schwartz viser, hvad den kan. Trods sine blot 20 måneder, kan Merete Schwartz få ham til at hilse pænt med begge ben: Foto: Morten Pape

Randers: 232 HHX-elever fra de 10 3.g-klasser danser Les Lanciers. Eleverne har øvet seks eftermiddage efter skoletid for at lære de fem ture i Les Lanciers og den flotte indmarch. Gallafesten blev afholdt i Arena Randers. Foto: Annelene Petersen

Vejen: Der er ægte pigehygge, når Vejen Kirkes juniorkor øver hver tirsdag. Foto: André Thorup

Givskud: Næsehornet har en grov men følsom hud. Derfor kan den godt lide at blive kløet og nusset. Den kan godt mærke når den bliver stukket af en myg og kommer nemt til at bløde. Foto: Mette Mørk

Horsens: 1914 terajoule. Så meget strøm brugte vi i hele Horsens kommune ifølge Region Midtjyllands energiregnskab for 2017, som er de seneste tal, man har. Det svarer til 531.666.667 kilowatt-timer. Det svarer til den mængde strøm, 53 enorme 3MW-havvindmøller, som kun står langt ude til havs, kan producere på et år. Foto: Morten Pape

Nyborg: Preben Oxbøl blev 90 år mandag den 11. marts. Han er gammel jazz-musiker og har slået på tromme for blandt andre Leo Mathiesen, Svend Asmussen osv osv. Nu er han gammel og syg, men han fejres med et besøg af bla andre Maria Montell, der sang for ham. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ebberup: 20 læsere af Fyens Stiftstidende fik et eksklusivt indblik i optagelserne til DR's nye store dramaserie 'Fred til lands', der optages i Assens Kommune. Foto: Kim Rune

Aabenraa: Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund debatterede i et JV Direkte-arrangement på Folkehjemmet i Aabenraa. Foto: Jacob Schultz

Vejle: Emma på 14 år har ved hjælp af synstræning fået bugt med tilbagevendende hovedpine og koncentrationsbesvær i skolen. Hun har lagt hovedpinepillerne på hylden og hævet sit karaktergennemsnit. Det er optiker Maria Vestergaard, der har hjulpet Emma med træningen. Foto: Mette Mørk

Varde: Lone Jakobsen har udviklet sig fra fabrikspige og jordnær vestjyde til spirituelle Sinika celina sarisa tiavad, der udøver kranio sakral massage og taler med dyr. Foto: Martin Ravn

Holstebro: Det er tirsdag aften, Jotar Hirtis træningsaften, og vi befinder os i en fløj af i den gamle slagteribygning. Udenfor i kulden og mørket øs-pis-regner det, men indendørs kan de kæmpende sagtens holde varmen. Her er lyset skarpt, når det kastes tilbage fra de flisebeklædte vægge, og det tunge beskyttelsesudstyr kræver sin mand - og kvinde - at bære. Men det er nødvendigt. De to derovre, de går altså til den, når først de er kommet i udstyret. De dyrker full contact og er på landsholdet, siger Thomas Bredvig, medstifter af kampgruppen Jotar Hirti, der beskæftiger sig med kampstilarter fra vikingetiden og middelalderen. Foto: Morten Stricker

Vejle: De seneste år har Region Syddanmark arbejdet med et nyt system, der blandt andet sikrer, at gode ideer fra gulvet når op i ledelseslaget. For at sikre, at ideerne følges op mødes ledelsen en gang om uge til tavlemøde. Foto:Yilmaz Polat

Holstebro: Nephew koncert i Gråkjær Arena i Holstebro. Foto: Johan Gadegaard

Aarhus: Solopgang over Egå Engsø. Foto: Jens Thaysen

Vejle: Indehaverne af den erotiske natklub Tucan Club, Mie og Torben Nielsen, er stolte af deres virksomhed, som kombinerer kærlighed og forretning. Foto: Yilmaz Polat

Randers: Amanda Svejstrup Brarup er hovedrolleindehaver i musicalen Legally Blonde på Randers Egnsteater. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Nordals: Ældre dyrker motion - denne gang i naturen. Foto: Timo Battefeld

Viborg: Fra alle vinkler - og ikke mindst fra oven - kan man se, at der bygningsmæssigt ikke er meget tilbage af Kloak Ekspressens firmadomicil på Ølandsvej i Viborg efter storbranden i weekenden. Foto: Morten Dueholm

Assens: Markprøve arrangeret af Danmarks Jægerforbund i Vedtofte. 10-15 jagthunde og deres ejermand var lørdag morgen mødt op til markprøve, hvor hundene skulle afsøge marken for vildfugle. Foto: Sugi Thiru

Randers: Henning Christensen går under titlen "chefgartner". Han har været i foreningen i 12 år, og har siden første dag stået for de grønne områder på anlæggene. Græs, træer, buske osv. eksperimentere han sig frem til, så de første det bedste og mest naturlige udtryk. Et træ bliver eksempelvis lavet med følgende fremgangsmåde: En astilbe gren fra den tidligere formands have bruges som stamme. Hvis den mangler fylde, spæder man til med en limpistol. Det hele bliver malet. Herefter foldes trækronen op med filt vat, som bliver malet mørkt, hvis det skal være et træ i fuldt flor, dypper man grøn savsmuld ud.

Holstebro: 18-årige Cecilie Trier Dalgaard lever med uhelbredelig kræft. Hun har fået at vide af lægerne, at hun ikke vil blive 19 år, men hun er sej. - Det er nemmere for mig at være i min situation, end det er for pårørende. De kan jo ikke gøre noget. Det kan jeg heller ikke, men alligevel, siger hun. Foto: Morten Stricker. Foto: Morten Stricker

Sønderborg: Als Performance Akademi opfører musicalen Fame på Sønderborg Teater. Foto: Timo Battefeld

Odense: Børn indlagt på Odense Universitetshospital går også i skole. Bjørn Roust Pedersen fra Ribe ligger på en isolationsstue og modtager bl.a. musikundervisning af Niels Fritsen. Foto: Michael Bager

Holstebro: Anne-Kathrine er 26 år gammel og har egen danseskole i Holstebro "Danseskolen v/AK Madsbjerg", som kan i år fejre 5-års jubilæum. Foto: Johan Gadegaard

Holstebro: 28. marts åbner Holstebros nye forlystelse, Countdown - Escape Room. Man skal i grupper på mellem to og seks forsøge at komme ud af et af de tre rum, inden der er gået en time. Foto: Johan Gadegaard

Rudbøl: Stæreflokke er blevet set på aftenhimlen over Tøndermarsken. Fænomenet kaldes sort sol. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Sønderborg: Claus Nielsen, der bruger omkring en time hver dag på at hjælpe folk til at slippe for licens. Han hader DR og kalder det at sabotere DR for sin passion. Foto: Timo Battefeld

Vejle: Indvielse af det nye Fablab i Spinderihallerne - byg din egen gamer computer. Foto: Mette Mørk

Odense: Niaz Bayati, 58 år, født af kurdiske forældre har, fra han var ganske lille, altid tegnet, formgivet og interesseret sig for kunst. Som 14-årig startede hans politiske vej, da han blev fængslet for sin kamp mod overgreb af kurderne. Niaz' kone Avan er også kunstner, og de begge holder til ved Galschiøts Galleri i Odense. Foto: Sugi Thiru

Hedensted: Josephine Vesterager Madsen, som er 11 år og går i 5.C. på Hedensted skole, elsker at smile. Josephine bliver glad og lykkelig når hun spiller fodbold. Hun spiller på U12 holdet i Vejle Boldklub. - Jeg elsker sammenholdet i klubben. Vi lærer nye ting hver eneste gang vi er til træning i klubben. Det giver mig en fantastisk god følelse i maven, hver gang jeg er til kamp og træning, forklarer Josephine. - Udover min fodbold, gør min familie og mine venner mig glade.De fylder jo selvfølgelig rigtig meget i mit liv, på en god og dejlig måde, og hvis jeg skal lykke øjnene og tænke frit på noget dejligt, må det være pizza og at ligge ved poolen og slappe af, på en sommerferie, sammen med min familie, griner Josephine. Foto: Michael Svenningsen

Randers: Kurdisk Kultur Forenings fejring af Newroz på Myretuen i Randers. Foto: Annelene Petersen

Holstebro: 4. årgang på Sønderlandsskolen havde fredag aften og nat LAN-party. 61 ud af 66 børn på årgangen deltog i SønderLAN game night. Foto: Morten Stricker

Tønder: Marsken marts 2019. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Middelfart: Vinterbaderne ved Middelfart Marina har samlet midler sammen, så de kan bygge deres egne omklædningsfaciliteter og sauna. I dag benytter de en pavillon og en tøndesauna, som kommunen har stillet til rådighed. Drømmen er også at få etableret en afskærmning, så vinterdyppene kan foretages i det bare ingenting. Foto: Peter Leth-Larsen

Odense: DM i Cheerleading i Odense Idrætspark, hvor ca. 950 udøvere fordelt på 13 klubber og 59 hold deltog. Foto: Kim Rune

Randers: Torsten Stistrup Cubel står i spidsen for virksomheden Spanra, som håndterer og udnytter rettigheder for kunstnere. Foto: Annelene Petersen

Hviding: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg besøgte mandag asylcentret Center Hviding. Foto: Martin Ravn

Vejen: Skodborg Fodbold Forening arrangerer stor fodboldtræning for 150 af Skodborg Børnecenters elever. Arrangementet er et forsøg på at få flere til at spille fodbold. Foto: Martin Ravn

Stenderup/Hedensted: Brugsuddeler i Stenderup, Allan Petersen, har i lang tid vidst, dagen ville komme, men det var alligevel specielt for ham at lukke butikken, som han har haft sin gang i i 35 år . Foto: Michael Svenningsen

Billund: Lalandia indvier en ny vandrutsjebane, som er centrets hurtigste. Foto: Martin Ravn

København: Trine Dyrholm er aktuel med den anmelderroste film Dronningen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ollerup: Torsdag var der officiel indvielse af Ollerup Arena hvor skolens elever gav opvisning. Foto: Katrine Becher Damkjær

Holstebro: Nisrin Akhdar må efter ni år ikke længere være i Danmark. Hun er blevet udvist til Libanon, men det betyder hun skal forlade sin mand Ali og deres syv-årige datter, Nour. Foto: Morten Stricker

Struer: Præsten Thorkil Lundberg har 25års jubilæum ved Struer Kirke. I fritiden løber Thorkil maratonløb, og dem har han gennemført over 200 af. Foto: Morten Stricker

Kolding: Den jyske mester Alix Sennels sendte sin modstander Noor Ahmaf til tælling i første runde ved fredagens boksestævne i Sydbank Arena. Foto: Mette Mørk

Haderslev: Lørdag blev den vilde x-trail bane på Fjordagering indviet. Foto: Timo Battefeld

Odder: Mette Greve Pedersen har været med på Odder Rugby Ladies siden 2013 og er dermed en af de garvede spillere på holdet.Foto: Søren E. Alwan

Aarhus: Hans Hauge er tidligere lektor på Aarhus Universitet, nu pensionist, men stadig skarp debattør. Han har senest udgivet en bog om "Ensomhedsparathed", hvor han spidder alle os, der hellere løber i flok end vedkender os, at vi dybest set er ensomme mennesker, der bør stå fast på hver vores særlige personlighed og holdninger. Foto: Axel Schütt

Jelling: En mark i Jelling finkæmmes for historiske spor fra fortiden. Her graver arkæologerne med mindre afstand mellem grøfterne end de fleste steder - især så tæt på monomentområdet som her, da der er stor sandsynlighed for at finde noget interessant. Foto: Mette Mørk