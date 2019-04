Se Danmark: Stjernerne funkler i skumringen

Aarhus: I den kolde aftenluft højt over Aarhus kan man med en drone se den østjyske storby folde sig ud som et funklende stjernetæppe over mange kvadratkilometer. Nogle af de stærkeste lys kommer fra Ceres Park, hvor fotojournalist Jens Thaysen forleden tog dette billede mens AGF spillede mod Vejle.

Men der er langt fra tribunerne til spillerne på banen, og det kan være en kold fornøjelse at gå til fodbold på denne tid af året. Derfor ønsker fodboldklubben AGF sig et nyt stadion, som er mere tidssvarende.