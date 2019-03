Se Danmark: Sort sol i fuldmåne

Avisens fotografer er hver dag på udkig efter gode billeder og historier i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste fotos i dette daglige galleri.

Rudbøl: Store stæreflokke er igen ved at slå sig ned i Tøndermarsken efter deres vinterhi under lunere himmelstrøg. Omkring solnedgang kan man opleve fænomenet sort sol, hvor tusindvis af fugle formørker himlen. Pressefotograf Hans Chr. Gabalgaard er flittig gæst i det fantastiske naturområde, og forleden, hvor månen også stod på himlen, fik han dette utraditionelle sort sol-billede med månen i bagrunden .

Odense: 79-årige Jørgen Sloth fik fjernet en kræftsvulst fra sin ene nyre. Ny teknologi gør det muligt at fryse den væk med stor nøjagtighed, så indgrebet blev så skånsomt, at han kunne tage hjem til Kolding få timer efter operationen. Foto: Michael Bager

Holstebro: 28. marts åbner Holstebros nye forlystelse, Countdown - Escape Room. Man skal i grupper på mellem to og seks forsøge at komme ud af et af de tre rum, inden der er gået en time. Foto: Johan Gadegaard