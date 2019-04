Vejle: Medlemmer af Vejle Kajakklub brugte lørdagen på at samle affald i åen og fjorden. 17-årige Victor Bjerggård Thøstesen tog for første gang initiativ til indsamlingen for fire år siden og nu er det blevet lidt af en tradition i klubben. Her er han på vej i land med Benjamin Merrild (kasket) efter en desværre lidt for udbytterig sejltur. Foto: Peter Leth-Larsen

Vejle: I Kano- og Kajakklubben Vejle Å kaldes det Victordagen. Den årlige affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening arrangerer landet over, blev også en tradition i klubben takket være 17-årige Victor Bjerggaards indsats. Sammen med bl.a. Benjamin Merrild var han igen i weekenden på affaldsjagt for at fjerne alt fra plastic til havemøbler, som både er til fare for kajakkerne og dyrene i området. Pressefotograf Peter Leth-Larsen var med på indsamlingsdagen, hvor især mængden af flamingo bekymrede arrangørerne.

Holstebro: Der var mulighed for at prøve nye sportsgrene, dyste mod andre skoler og få nye bekendskaber, da der mandag blev afholdt skole-OL blandt størstedelen af folkeskolerne i Holstebro Kommune. Eleverne gav sig til det yderste under ro-konkurrencen. Her er det Ulfborg Skole, som giver alt, de har. Foto: Morten Stricker

Juelsminde: Konfirmanderne i Hedensted Provsti var lørdag samlet på Hellebjerg Idrætsefterskole for at spille rollespillet Luthers Nøgle - et historisk rollespil om reformationen i Danmark. Konfirmanderne blev "sendt tilbage" til middelalderen for at løse en stribe dilemmaer. Luthers Nøgle blev spillet første gang i 2007. Siden har over 30.000 konfirmander været på valfart i middelalderens Danmark? Foto: Peter Leth-Larsen

Broager: Broager Skole er med i sangprojektet Sang Uden Grænser. De synger danske og tyske sange sammen med elever fra Langballig. I pausen legede børnenen sammen på legepladsen. Foto: Timo Battefeld