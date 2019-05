Se Danmark: Gudstjeneste i badetøj og bare tæer

Avisens fotografer fortæller hver dag om livet i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Ringkøbing: Altertavlen var skiftet ud med et malerisk kig ud over fjorden. Og præsten stod i badebukser og bare tæer, lige som de fleste gæster, da Ringkøbing Svømmehal havde inviteret til solnedgangsgudstjeneste. Pressefotograf Jørgen Kirk kiggede med og beretter i billeder fra det lidt usædvanlige arrangement, hvor præsten prædikede over Jesu vandring på søen.

Skrydstrup: Onsdag eftermiddag var hundredevis af tilskuere samlet på Skrydstrup Flyvestation for at se nærmere på og høre suset fra to norske F-35 kampfly. Foto: Jacob Schultz

Vejle: Skyttehushaven er blevet fornyet og skal genindvies 25. maj. Foto: Yilmaz Polat

Tarm: I kirkegårdens stille ro er der godt at bo . Synes denne lille spætmejse at sige for under en reportage om kirkegårdens forandring sprang denne lille fyr lige i øjet når man har natursynet med sig hele tiden. En lille spætmejse havde fundet et stille sted at bygge og bo i en af de mange redekasser der er hængt op på Tarm kirkegård . Foto:Jørgen Kirk

Grindsted: 9. klasserne har sidste skoledag. Foto: Martin Ravn