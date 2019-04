Se Danmark: Forårsfest med økokøer aflyst efter trusler fra dyreaktivister

Avisens fotografer er læsernes øjenvidner, som hver dag er på farten i Jylland og på Fyn for at fortælle historier om mennesker og livet i det vestlige Danmark. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Tommerup: Det plejer at være et stort tilløbsstykke med omkring 6.000 tilskuere, når de økologiske jerseykøer på Verningelund slippes ud på det forårsfriske græs. Men i år var festen aflyst efter trusler fra dyreaktivister . I stedet blev køerne sat på græs i stilhed lidt før tid - med pressefotograf Kim Rune blandt den lille håndfuld tilskuere.

Sønderborg: Efter flere års pause står Sønderborg Bokseklub igen for et boksestævne i Skansen. Foto: Timo Battefeld

Holstebro: Hul i både hegn og hoved! Det var et grimt syn, der mødte fårehyrde Peter Helén onsdag eftermiddag. Nogen havde klippet et stort hul i hegnet ved en af foldene i Stråsø Plantage, og det kostede Storålam 26-28 får i noget, der ligner et ulveangreb. Foto: Johan Gadegaard