Se Danmark: Dræbermaskiner træner til VM

Avisens fotografer er hver dag på farten for at fortælle om livet i det vestlige Danmark. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Holstebro: Hver tirsdag aften mødes mellem otte og 15 mænd - samt et par kvinder- i Holstebros gamle slagteribygning for at tæske løs på hinanden med sværd og økser. To af dem skal til VM i middelalderkamp i Ukraine til maj.Fotojournalist Morten Stricker og journalist Mette Grith Sørensen var forbi en træningsaften for at se de middelalderlige dræbermaskiner dyrke full contact kamp i panser og plade.