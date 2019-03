Se Danmark: De kigger i Gorm og Thyras baghave

Jelling: Arkæologernes søgegrøfter ligger tæt på marken vest for Kollegievej i Jelling, hvor Vejle Museerne er i gang med forundersøgelser. Her, hvor Gorm den Gamle og dronning Thyra gik rundt og regerede for knapt 1.100 år siden, er der gode muligheder for at gøre spændende fund. Fotojournalist Mette Mørk brugte sin drone til at se området i fugleperspektiv, og fra den højde åbenbarer omfanget af udgravningerne sig på imponerende vis.