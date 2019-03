Se Danmark: Claus i krig mod licensen

Sønderborg: Claus Nielsen, der bruger omkring en time hver dag på at hjælpe folk til at slippe for licens. Han hader DR og kalder det at sabotere DR for sin passion. Foto: Timo Battefeld

Livet i Jylland og på Fyn fortælles hver dag i billeder af avisens fotografer. Se nogle af deres bedste historier i dette daglige fotogalleri.

Sønderborg: Claus Nielsen har brugt tusindvis af timer med at kæmpe mod medielicensen. Fotojournalist Timo Battefeld besøgte den sønderjyske licenshader, som i fem år har ført kampen fra sin lejlighed i Sønderborg. Nu er det ved at gå op for ham, at han med sin passion har spildt tusindvis af timer, han hellere ville have brugt på noget andet.

Horsens/Hedensted: Multihandicappede Ulrik på 44 år bruger normalt nogle armskinner om natten. Bl.a. for at vedligeholde hans evne til at spise selv og for at undgå sår på hænderne. Skinnerne gik dog i stykker før sommerferien og siden har Hedensted Kommune og Regionen diskuterer, hvem der skal betale de ca. 5000 kr. et par nye skinner koster. Sagen er nu endt i ankestyrelsen med udsigt til et halvt års sagsbehandling. I al den tid har Ulrik ikke haft sine skinner og hans arme er begyndt at blive dårligere. Ulriks mor Karen Nygård på hans bosted i Horsens. Foto: Michael Svenningsen

Vejle: Indvielse af det nye Fablab i Spinderihallerne - byg din egen gamer computer. Foto: Mette Mørk

Odense: Niaz Bayati, 58 år, født af kurdiske forældre har, fra han var ganske lille, altid tegnet, formgivet og interesseret sig for kunst. Som 14-årig startede hans politiske vej, da han blev fængslet for sin kamp mod overgreb af kurderne. Niaz' kone Avan er også kunstner, og de begge holder til ved Galschiøts Galleri i Odense. Foto: Sugi Thiru

Struer: Statsministerkandidat Mette Frederiksen for Socialdemokratiet besøgte fredag Struer Fri Fagskole for at snakke med eleverne og høre om tre af stedets undervisningslinjer. Foto: Morten Stricker

Skjern Å: Den store mængde vand, vi har fået her i den sidste tid, har sat sit præg på Naturens Rige omkring Skjern Å . Området er blevet til naturens vandland. Dronen kikkede lige op ved Lundenæs parkeringsplads på den første rigtig fine soldag i marts for at se hvordan åen havde det med alt den vand. Og åen, ja, pist væk var den, for der var vand over det hele. Foto: Jørgen Kirk