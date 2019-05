Avisens fotografer er hver dag på farten for at rapportere hjem om det, der sker i læsernes lokalområde. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Ringkøbing: Både held og god forberedelse gik op i en højere enhed, da pressefotograf Jørgen Kirk forleden sendte sin drone til vejrs for at få et godt panoramabillede af hjembyen Ringkøbing i skumringen. Billedet er sammensat af mange enkeltbilleder, og i det svage lys var det nødvendigt med lange eksponeringstider. Derfor var det helt afgørende, at det var nogenlunde vindstille, så alle billederne blev skarpe. En og anden ringkøbingenser har måske bemærket dronen lyse op over fjorden, men det var bare Jørgen Kirk, der var på spil, og ikke en nysgerrig UFO.