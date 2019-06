Når situationen krævede det, og der var brug for en særlig driftssikker minister, vidste daværende konservative statsminister Poul Schlüter godt, hvem han skulle ringe til.

Venstre-politikeren Knud Enggaard, der fylder 90 år tirsdag 4. juni, beviste i løbet af sin karriere i Folketinget, at han kunne sættes ind i næsten hvilket som helst ministerium og løse opgaven til fulde.

Hele fem ministerposter nåede han således at bestride, begyndende med udnævnelsen til indenrigsminister i Anker Jørgensens SV-regering i 1978.

Siden blev han af Schlüter gjort til energiminister og igen indenrigsminister, inden turen gik via Økonomiministeriet til Forsvarsministeriet.

Her sad han fem år og var således ansvarlig for militæret både i forbindelse med Den første Golfkrig i Irak i 1990 og senere, da danske soldater under Balkan-krigen endte i en skarp træfning med serbiske soldater i det, der senere blev kaldt "Operation Bøllebank".

- Opgaven som minister er at læse problemerne og klare opgaverne. Derfor er det tilfredsstillende også at have med svære opgaver at gøre, hvor der skal lidt kreativitet til, har han sagt.

Knud Enggaards hjerte banker særligt for det nordiske fællesskab og samarbejde, og han har i den forbindelse ad flere omgange været præsident for Nordisk Råd.

Også Grænseforeningen har nydt godt af hans viden og erfaring i de 20 år, hvor han sad i hovedbestyrelsen.