Scherfig åbnede filmfestival i Berlin: Det var meget rørende

Lone Scherfig kalder det stort at åbne filmfestival i Berlin. Hun har ikke læst kritiske anmeldelser.

Den danske filminstruktør Lone Scherfig åbnede torsdag aften Berlin Filmfestival med filmen "The Kindness of Strangers", og det var første gang nogensinde for en danskproduceret film.

Oplevelsen var rørende og sjov, men også meget speciel, fortæller Lone Scherfig.

- Åbningsfilm er traditionelt nogle, der er meget stærke meninger omkring. Det øger forventningspresset, og derfor er man ekstra nervøs.

- Det var bevægende, at så mange mennesker, jeg slet ikke kender, kom hen og fortalte, at filmen havde ramt dem.

- Man oplever ikke så tit som instruktør at sidde sammen med publikum. Det kommer til at tage tid at lande, siger Lone Scherfig.

Det er den første film, som den 59-årige Scherfig både har skrevet og instrueret, siden "Italiensk for begyndere", der ramte biograflærrederne for 19 år siden.

Filmen handler om en række tilfældige mennesker, som har store problemer, og som bliver flettet ind i hinandens liv.

En russisk restaurant i New York danner rammen om filmen.

Blandt anmelderne har filmen fået en hård medfart - især internationalt.

Den britiske avis The Guardian giver filmen to ud af fem stjerner og kalder den "et mærkeligt valg for Berlinalens åbningsaften".

Magasinet Variety kalder handlingen i filmen "et underligt sammensurium af socialrealisme", der er "svært at sluge".

Lone Scherfig prøver at undgå at læse anmeldelserne.

- Jeg prøver at holde fast i, hvor glade publikum var og nyde det. Det tager et par måneder, før jeg kan sætte mig ned og læse anmeldelserne og se, om jeg kan lære noget.

- Man kan jo stadig huske, hvis man fik en dårlig karakter i 8. klasse. Det kan man stadig være fuldstændigt forbitret over, så jeg skal prøve at holde mig væk og tænke på, hvor stolt og glad jeg selv er for filmen, siger hun.

De danske anmeldere har været mere begejstret for filmen. Jyllands-Posten giver fire af seks stjerner.

Filmmagasinet Ekko mener, at filmen "fungerer fra første til sidste øjeblik med en helt særlig blanding af humor og humanisme".